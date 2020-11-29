Психолог рассказал, как оторвать человека от смартфона

Зависимый от смартфона человек постоянно держит гаджет в руках и кладет его так, чтобы всегда видеть. В таких случаях нужно привлечь его внимание, сообщил психолог Дмитрий Синарев в беседе с агентством "Прайм".

"Общение человека со своим смартфоном – это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность – "разбить" состояние", – отмечает специалист.

По его словам, уговоры отложить устройство могут оказаться незамеченными. Вместо этого следует достать свой телефон и предложить собеседнику вместе убрать их в сторону. Это его может как удивить, так и смутить или разозлить, но привлечь внимание точно получится.

Чтобы оборвать свою связь со смартфоном, Синарев рекомендует отвлекаться на любую физическую нагрузку – например, зарядку или прогулку без девайса. Но стоит учитывать: такой метод дает кратковременный результат, и если человек полностью зацикливается на виртуальном мире, с этим нужно разбираться на серьезном личностном уровне.

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