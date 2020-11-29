Более 26 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавируса. За все время в стране выявили 2 269 316 заболевших, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6798 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3701) и Московской области (+1069). Алтайский край (+227) на 29 ноября занимает 29-ю строчку в федеральном рейтинге.

За весь период в стране умерли 39 527 пациентов с коронавирусом. 459 из них скончались за прошедшие сутки.

Из больниц выписали еще 21 987 человек, а общее число выздоровевших достигло 1 761 457.