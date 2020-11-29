Бесплатные обеды для медиков скорой помощи организовали в Барнауле

Волонтёры благотворительного проекта "Михутка" организовали для барнаульских медиков скорой помощи бесплатные обеды, сообщают "Вести Алтай".

Только за месяц 10 кафе, ресторанов и кондитерских, занимающихся готовкой бесплатных обедов, приготовили свыше 300 блюд. Волонтеры доставляют еду раз в неделю в среднем для 30 бригад скорой помощи. Кроме того, финансово помогают и некоторые предприниматели — деньги от них также идут на покупку готовых обедов.

Волонтеры намерены сделать свою акцию постоянной и уже сейчас ведут переговоры с другими владельцами общепита.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 227 случаев COVID-19, еще 13 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 25 905, а количество смертей достигло 1102 человек.