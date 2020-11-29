"Обидно не было". Песков прокомментировал отказ пустить его на каток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ сотрудницы катка на Красной площади пустить его на открытие. Об этом пишет Telegram-канал издания "Подъем".

"Пустили, как и всех. Обидно не было", — сказал представитель Кремля.

Напомним, 28 ноября Дмитрия Пескова не узнали на открытии открытии катка в Москве и отказались пропускать на мероприятие. У входа девушка спросила, если ли он в списках. "А что, я должен быть в списках? Я – Песков", – ответил пресс-секретарь Путина. Сотрудница, в свою очередь, попросила его позвонить организаторам и ушла к другим гостям.

Ранее Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы".