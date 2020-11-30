Нарколог объяснил разницу между мужским и женским алкоголизмом

В вопросе пристрастия к спиртному женщины более стыдливы, в отличие от мужчин, и умеют тщательно маскировать свою зависимость, рассказал врач-психотерапевт, нарколог Илья Кислер.

"Кто больше подвержен алкоголизму: мужчины или женщины... пока нет таких данных. Примерно одинаково. Просто женщины более стыдливы и часто умело скрывают свою зависимость. Из-за этого они очень долгое время могут не попадать в поле зрения врачей", – сказал Кислер в беседе с "Комсомольской правдой".

При этом психотерапевт отметил, что женщины намного быстрее осознают свою проблему. По его словам, если уж дама и обратилась к врачу, то она хорошо его слышит и легче преодолевает анозогнозию – отрицание своей болезни.

Ранее в России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. По мнению общественника Султана Хамзаева, это поможет снизить смертность в период пандемии.