Движение по Чуйскому тракту закроют в Алтайском крае

В понедельник, 30 ноября, в Алтайском крае перекроют часть Чуйского тракта в связи с плановым проездом военных колонн. Об этом amic.ru сообщили в региональной ГИБДД.

Движение для всех видов гражданского транспорта ограничат:

с 8:00 до 8:30 и с 12:30 до 15:30 – на участке между ЗАТО Сибирский и садоводством "Горизонт";

с 22:40 до 1:40 – между Полковниково и Контошино;

с 22:50 до 1:50 нельзя будет проехать на участке дороги между Полковниково и 267-м километром Чуйского тракта.

Напомним, что с 30 ноября в Барнауле до конца года перекроют участок малого Павловского тракта. Ограничение связано с работами по модернизации канализационного коллектора.