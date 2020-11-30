Доктор Мясников предупредил об опасности наушников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется.

В эфире телеканала "Россия 1" эксперт отметил, что безопасных наушников не бывает. Однако накладные наушники наносят меньше вреда.

Он подчеркнул, что после использования этого девайса в течение трех-четырех лет возникают проблемы со слухом. К 50-ти годам серьезное ухудшение слуха отмечается у четверти населения развитых стран.

"Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — сказал он.

Ранее Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей.