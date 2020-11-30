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Стала известна причина смерти Шона Коннери

, ИА "Амител"
90-летний актер имел проблемы с сердцем и легкими
Фото: скриншот из фильма 'Из России с любовью' (1963)

Фото: скриншот из фильма "Из России с любовью" (1963)

Британский актер и продюсер Шон Коннери умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии.

Как пишет Lenta.ru, в свидетельстве о смерти актера также указано, что он скончался 31 октября на 91-м году жизни. Среди причин смерти также отмечается фибрилляция предсердий и иные проблемы с сердцем.

Добавим, что наибольшую известность Коннери получил как исполнитель роли Джеймса Бонда. Однако "Оскар" ему принес фильм "Неприкасаемые" (1987), где актер исполнил роль Джима Мэлоуна. За эту же роль ему вручили "Золотой глобус".

Ранее стало известно о смерти британского актера Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.11.2020 10:10
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Причина возраст, всё остальное лишь следствие.

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