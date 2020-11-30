Стала известна причина смерти Шона Коннери

Британский актер и продюсер Шон Коннери умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии.

Как пишет Lenta.ru, в свидетельстве о смерти актера также указано, что он скончался 31 октября на 91-м году жизни. Среди причин смерти также отмечается фибрилляция предсердий и иные проблемы с сердцем.

Добавим, что наибольшую известность Коннери получил как исполнитель роли Джеймса Бонда. Однако "Оскар" ему принес фильм "Неприкасаемые" (1987), где актер исполнил роль Джима Мэлоуна. За эту же роль ему вручили "Золотой глобус".

Ранее стало известно о смерти британского актера Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".