Житель Бийска забрался в сарай своего брата и украл у него технику

37-летний житель Бийска обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные обчистили его сарай. Преступником оказался родной брат заявителя.

Мужчина заметил пропажу вечером, когда вернулся с работы. Воры проникли в сарай и гараж, унесли с собой триммер, электропилу, бензопилу и перощипательную машинку. Нанесенный ущерб потерпевший оценил в 77 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого преступника. В совершении кражи подозревается брат заявителя: 33-летний мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной. Похищенное частично изъято", – рассказали в региональном МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.