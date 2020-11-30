Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, но сам вирус сохранится. Об этом рассказал директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Он считает, что рост числа инфицированных остановится тогда, когда в обществе выработается коллективный иммунитет. При этом вирус не исчезнет, пишут "Известия".
"Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тыс. нуклеотидов (30 тыс. знаков) количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1%", – сказал Максютов.
Ранее алтайский врач рассказал, что для прекращения пандемии коронавируса необходимо уделять больше внимания лыжам, конькам, прогулкам на свежем воздухе.
Комментарии
Слава Богу! Наигрались в пандемию!
популизм чистой воды
Ясно понятно что в 21 закончится этот цирк, иначе у зрителей денех не останется клоунов кормить.