Жители одной из улиц Новоалтайска с июня сидят без горячей воды

Жители улицы Гагарина в Новоалтайске рассказали о том, что горячей воды в их домах нет с июня. Проблема в бойлере, который вышел из строя.
Горячая вода отсутствует в домах № 25, 23, 23б. Ремонтом техники занималось ЖЭУ-2, но после поломки, по словам местных жителей, руководство организации переложило ответственность на жителей домов.
По словам автора поста в сообществе Barnaul22, в домах в основном проживают пожилые люди, которые даже не знают, почему у них нет воды.
"Телевидение Алтайского края и газета Новоалтайска освещали проблему жителей этих домов. Губернатор города не решил вопрос", – рассказал местный житель.
Комментарии
Если у них до сих пор нет горячей воды, то виноваты в этом только они сами.
Мне всегда смешно читать " сидят без воды", а почему именно сидят, может они и стоят, и лежат, и ходят по квартире... А нельзя написать более грамотно "находятся без воды", "отсутствует водоснабжение" и т.д. Русский язык богат, но мозгами шевелить не охота...
Пусть репетируют падения на колени перед Дмитрием Анатольевичием или другим чинушой.