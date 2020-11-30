Жители одной из улиц Новоалтайска с июня сидят без горячей воды

Жители улицы Гагарина в Новоалтайске рассказали о том, что горячей воды в их домах нет с июня. Проблема в бойлере, который вышел из строя.

Горячая вода отсутствует в домах № 25, 23, 23б. Ремонтом техники занималось ЖЭУ-2, но после поломки, по словам местных жителей, руководство организации переложило ответственность на жителей домов.

По словам автора поста в сообществе Barnaul22, в домах в основном проживают пожилые люди, которые даже не знают, почему у них нет воды.

"Телевидение Алтайского края и газета Новоалтайска освещали проблему жителей этих домов. Губернатор города не решил вопрос", – рассказал местный житель.