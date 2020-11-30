Вузы и предприятия Алтая будут развивать целевое направление подготовки студентов

В АлтГТУ обсудили проблемы и перспективы подготовки специалистов для промышленных предприятий Алтая. В тематическом круглом столе участвовали представители Министерства образования и науки, управления по труду и занятости, специалисты из области промышленности и энергетики, а также руководители вузов и средних учебных заведений.

Речь шла о качестве подготовки студентов, о требованиях работодателей к молодым специалистам, актуальных вакансиях у предприятий. Также говорили о форматах взаимодействия предприятий и образовательных организаций. По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, вузы и региональные предприятия стимулируют подъем экономики и улучшают качество жизни в регионе.

"Образовательные организации порождают новые рабочие места, задают принципиально новое направление экономического и социального развития регионов. Предприятия запускают новые производства, модернизируют технологии, для них нужны специалисты. Необходимо закрыть все имеющиеся пробелы между образовательными организациями и нашими работодателями", – подчеркнул Вячеслав Химочка.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков утверждает, что работа с промышленными предприятиями – одно из ключевых направлений стратегии развития АлтГТУ. Так, технический университет пять лет подряд обеспечивает кадрами оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Благодаря целевой образовательной программе "Новые кадры ОПК" за последние три года около 40 студентов АлтГТУ трудоустроены на Барнаульский патронный завод.

"На мой взгляд, целевой набор – лучшее решение в деле подготовки специалиста для конкретного предприятия. Хотелось бы увидеть еще больший интерес у предприятий в целевом обучении студентов. Это даст региональным вузам возможности активно развиваться: изменить программы обучения, улучшить качество подготовки будущих выпускников. Кроме того, это еще и решение вопроса закрепления специалиста в регионе", – подчеркнул ректор АлтГТУ.

Заместитель генерального директора по экономике АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" Ирина Цомаева отметила большую заинтересованность предприятия в целевой подготовке.

"Мы стремимся развивать взаимодействие и с АлтГТУ, и образовательными организациями среднего профессионального образования. Мы готовы работать и совместно решать все имеющиеся проблемные вопросы через практики, стажировки студентов и преподавателей, и целевой набор", – сказала Ирина Цомаева.

Заместитель также отметила, что у приборостроительного завода огромное количество вакансий, которые хочется заполнить компетентными выпускниками.