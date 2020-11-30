Около 40% россиян перестали пользоваться наличными в период пандемии

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о том, что почти 40% россиян перестали пользоваться наличными во время пандемии. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов, которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на пять процентных пунктов выше, чем до пандемии", — сказал Ведяхин.

Он добавил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий. Например, уже до 85% клиентов банков используют карты не только для снятия наличных, но и для совершения денежных переводов.

Тренд на отказ от бумажных денег нельзя назвать неожиданным, поскольку с начала пандемии разговоров о том, что на наличных может сохраняться вирус, было много. В октябре об этом россиянам напомнил и Роспотребнадзор.