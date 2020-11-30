Новосибирская область не намерена отказываться от новогодних корпоративов и утренников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание в правительстве региона, в ходе которого рассказал об организации работы учреждений с наступлением 2021 года и в период новогодних каникул. Об этом сообщает vn.ru.

"Первое: предложено продлить режим повышенной готовности до ожидаемого окончания эпидсезона до 31 марта 2021 года как минимум. Второе: мы не намерены отказываться от проведения новогодних праздников как для взрослых (корпоративов), так от и детских новогодних мероприятий. Но они пройдут с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора", – заявил Травников.

В частности, новогодние мероприятия для взрослых в кафе и ресторанах будут проходить с соблюдением социальной дистанции при расстановке столов, с ограничением числа участников, исходя из площади зала.

Что касается детских праздников, то учреждениям культуры порекомендуют отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах, а также проводить утренники с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театрам и другим культурным объектам. "Это, в первую очередь, ограничение количества зрителей в зале в размере 50% от общей вместимости. Это основные рекомендации, которые подготовлены на сегодняшний день. На совещании в правительстве мы будем их окончательно рассматривать и принимать", – подчеркнул Травников.

Как уже сообщал amic.ru, решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко в регионе запретили проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. Ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.