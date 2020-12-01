"Тойота Центр Барнаул" проведет тест-драйв новых внедорожников Toyota

В 2020 году произошло обновление модельного ряда внедорожников Toyota. Они стали еще более современными и комфортными за счет изменений внешности, появления новых опций, усовершенствования двигателей. Поэтому "Тойота Центр Барнаул" приглашает принять участие в тест-драйве новых внедорожников Toyota с 7 по 13 декабря и получить гарантированный подарок.

Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner – три внедорожника, одна команда, которая покорит любую дорогу и станет верным спутником на пути к достижению любой цели. Их выдающиеся внедорожные качества обеспечивают не только свободу передвижения, но и свободу выбора увлечений. Охота, рыбалка, встречи с друзьями на природе – это целое приключение, которое хочется разделить с близкими.

Toyota Hilux полностью обновился, получив новый дизайн экстерьера, усовершенствованный дизельный двигатель, улучшенную подвеску, более богатые начальные комплектации и впечатляющую топ-версию. В экстерьере изменился дизайн решетки радиатора, переднего бампера, головной оптики и задних фонарей, а также оформление светодиодных противотуманных фар и колесных дисков.

Топовый дизельный двигатель объемом 2,8 литра был усовершенствован: его мощность выросла с 177 до 200 л. с., а крутящий момент увеличился до 500 Нм. Передняя и задняя подвеска Toyota Hilux были значительно переработаны, что обеспечивает пикапу лучшую управляемость и комфорт в поездках даже с неполной загрузкой. Уже в базе автомобиль теперь оснащается приборной панелью с цифровым дисплеем 4,2 дюйма, а с комплектации "Комфорт" – светодиодными противотуманными фарами, мультимедиа с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передними и задними датчиками парковки.

Для клиентов, которые хотят подчеркнуть свой индивидуальный стиль и статус, теперь доступна новая престижная топ-версия Toyota Hilux Black Onyx с агрессивным дизайном, полностью светодиодной оптикой, кожаным салоном с особой панелью приборов, навигационной системой и автоматическим самоблокирующимся задним дифференциалом.

В августе 2020 года появился обновленный внедорожник Toyota Fortuner c бензиновым двигателем объемом 2,7 литра. Внешне автомобиль получил более широкую решетку радиатора, новый дизайн переднего бампера, формы фар и фонарей, а также два дополнительных цвета экстерьера и новые материалы отделки. Оснащение бензиновых версий теперь включает светодиодные фары дальнего и ближнего света с автоматической корректировкой, передние и задние датчики парковки, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым экраном.

Основные изменения Toyota Land Cruiser Prado получил в средних и топовых комплектациях, включая особые элементы дизайна, которые позволят легко различать версии внедорожника. Начиная с комплектации "Элеганс", автомобили оснащаются черными корпусами зеркал, темной декоративной накладкой на задней двери, окантовками стекол черного цвета, черной решеткой радиатора и обрамлением фар темного цвета, а также задними фонарями с черными вставками.

Для обновленной модели был модернизирован дизельный двигатель объемом 2,8 литра. Клиентам будет доступен силовой агрегат мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 500 Нм, которому дополнительные 23 л. с. и 50 Нм позволили существенно улучшить динамические характеристики автомобиля.

Модернизированный двигатель оснащен турбокомпрессором большего размера, отличается измененной формой камер сгорания и более высоким давлением в топливной рампе, что помогло повысить эффективность, уменьшить шумы и вибрации и снизить расход топлива. При этом увеличение мощности и крутящего момента не скажется на ежегодном налоговом бремени для владельца, так как автомобиль остался в той же выгодной категории транспортного налога.

Toyota Land Cruiser Prado теперь оснащается новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также большим 9-дюймовым цветным дисплеем на центральной панели. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и высокой чувствительности экрана общение с информационно-развлекательными функциями автомобиля стало проще и доступней. Система позволяет проигрывать музыкальные файлы с высоким битрейтом с внешних носителей.

Выберите интересующий вас автомобиль и испытайте его на тест-драйве. Чтобы зарегистрироваться на поездку, свяжитесь с "Тойота Центр Барнаул" по телефону +7 (3852) 23-23-23.

За прохождение тест-драйва вы получаете гарантированный подарок.

Тойота Центр Барнаул

г. Барнаул, Павловский тракт, 164а

Телефон: +7 (3852) 23-23-23

www.toyota-aem.ru

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