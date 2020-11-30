В АлтГПУ пройдет международная научная конференция, посвященная этнографии Алтая

В АлтГПУ со 2 по 4 декабря 2020 года пройдет международная научная онлайн-конференция "Этнография Алтая и сопредельных территорий в дискурсе новационных и традиционных подходов: результаты и проблемы изучения региональной истории и культуры народов". В мероприятии примут участие более 80 исследователей из 18 городов России. Открытие состоится 2 декабря в 14.00 в корпусе АлтГПУ на Молодежной, 55.

Предстоящая конференция посвящена тридцатилетию экспедиций Центра устной истории и этнографии. Он был образован с целью изучения памяти населения края, его этнических, этнографических и историко-культурных групп, их культуры и быта. Экспедиции студентов и сотрудников АлтГПУ позволили обследовать более 30 районов и 600 сел Алтайского края.

В Центре сформирован архив исторических источников. Самую весомую часть составляют полевые материалы — записи более 4700 интервью, около 197 тысяч фотоснимков, 45 часов видеозаписи, полевые дневники, описи, копии карт и карты-схемы населенных пунктов, описания памятников архитектуры и предметов музейных коллекций.

В последние годы сотрудники Центра также стали осваивать IT-технологии. На конференции представят интерактивные проекты Центра: "Энодесант22: Интерактивная карта народов Алтайского края" и "Полевые исследования по этнографии и устной истории на территории Алтайского края во второй половине XX — начале XXI в".

Конференция является важным научным событием в жизни региона и площадкой для ведущих специалистов в области этнологии, социально-культурной антропологии, устной истории. Организация мероприятия на базе АлтгПУ означает признание Центра устной истории как в России, так и за рубежом.

Конференцию организуют Центр устной истории и этнографии АлтГПУ, Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения, Институт археологии и этнографии СО РАН, Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова, Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва. Мероприятие состоится при финансовой поддержке РФФИ.