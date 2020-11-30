В России зарегистрировали еще 26 тысяч заболевших ковидом

За последние сутки в России зафиксировали 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 2 295 654 человек.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+6511), на втором месте – Санкт-Петербург (+3691), на третьем – Московская область (+1064). Алтайский край с 224 случаями инфекции находится на 30-й строчке.

За 24 часа скончались 368 человек. Всего за время пандемии в России умерли 39 895 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За сутки из больниц выписали 17 247 человек, общее число вылечившихся россиян составляет 1 778 704.