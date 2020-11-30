Смотреть в маске на елку. Спикер АКЗС объяснил новые ковидные ограничения в Алтайском крае

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко прокомментировал изменения в ковидном указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как уже сообщал amic.ru, согласно новой редакции документа, в регионе с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года запрещается проведение новогодних корпоративов, праздничных мероприятий и любых зрелищно-развлекательных и досуговых событий. При этом в указе есть пункт, согласно которому теперь ношение защитной маски обязательно во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Между тем сами подобные мероприятия запрещены.

"Принято решение, как в Барнауле, так и в других населенных пунктах, устанавливать елки, городки, но никаких горок не будет. Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено", – цитирует объяснения Романенко пресс-служба АКЗС.

Как уже сообщал amic.ru, ранее новые ограничения прокомментировал и сам губернатор Алтайского края. По словам Виктора Томенко, непопулярные меры помогут системе здравоохранения избежать повторения осенней ситуации и "не захлебнуться". Также губернатор объяснил пункт указа о ношении масок на улице зимой. По его словам, масочный режим нужно соблюдать на улице там, где есть скопление людей и не удается выдержать социальную дистанцию.

По официальным данным, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 26 129 человек. Скончались 1114 пациентов с ковидом. При этом в понедельник, 30 ноября, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что власти намерены сокращать число коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в резерве находится 31% коечного фонда. По словам министра, в таком большом "запасе" нет необходимости.