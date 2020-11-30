Смотреть в маске на елку. Спикер АКЗС объяснил новые ковидные ограничения в Алтайском крае

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко прокомментировал изменения в ковидном указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как уже сообщал amic.ru, согласно новой редакции документа, в регионе с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года запрещается проведение новогодних корпоративов, праздничных мероприятий и любых зрелищно-развлекательных и досуговых событий. При этом в указе есть пункт, согласно которому теперь ношение защитной маски обязательно во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Между тем сами подобные мероприятия запрещены.
"Принято решение, как в Барнауле, так и в других населенных пунктах, устанавливать елки, городки, но никаких горок не будет. Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено", – цитирует объяснения Романенко пресс-служба АКЗС.
Как уже сообщал amic.ru, ранее новые ограничения прокомментировал и сам губернатор Алтайского края. По словам Виктора Томенко, непопулярные меры помогут системе здравоохранения избежать повторения осенней ситуации и "не захлебнуться". Также губернатор объяснил пункт указа о ношении масок на улице зимой. По его словам, масочный режим нужно соблюдать на улице там, где есть скопление людей и не удается выдержать социальную дистанцию.
По официальным данным, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 26 129 человек. Скончались 1114 пациентов с ковидом. При этом в понедельник, 30 ноября, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что власти намерены сокращать число коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в резерве находится 31% коечного фонда. По словам министра, в таком большом "запасе" нет необходимости.
Комментарии
Смотреть в маске на елку
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казнить нельзя помиловать)
Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно.
Пришёл бы этот страпёр из КПСС в маске на ёлку посмотреть, хоть минут 15 на морозе, а мы бы на него посмотрели. Может бы тогда понял глупости указов его красноярского дружка.
Нюхать свое дыхание и плакать о былых весёлых!
Вот и все что нам можно.
Сказочный.....
Он сам то в это верит?
плакать о былых весёлых
А плакать разве не запрещено? Придётся же ещё одну маску надевать, но уже как наш мэр.
Товарищ Романенко, вы когда на пенсию собираетесь? Природу не обманешь, человек в 35-45 лет на много адекватней и продуктнивней. Дайте молодым дорогу, ради благополучия края.
человек в 35-45 лет на много адекватней
Посмотрите на молодых детишек чинуш из которых получились депутаты, там адекватностью и не пахнет.
Дурдом какой-то, слушай Едрос, ты бы лучше с грязным воздухом в Барнауле боролся, чем болтовней бесмысленной заниматься, пусть этим врачи занимаются ну или кто там, роспотребнадзор
Маски помогают от грязного воздуха.
Ну если маска в кармане это же тоже ношение маски так то
Едрос, ты бы лучше с грязным воздухом в Барнауле боролся
Тут одна проблема есть. Все ТЭЦ на угле в Барнауле и угольные разрезы принадлежат одному олигарху с состоянием 14,7 миллиарда USD. Как вы думайте может он купить "самых честных и неподкупных" членов ЕР? Поэтому наша судьба дышать канцерогенами при том что в городе есть газ.
Да плевал я на этого едроса, его елку и горку! Все равно с семьей покатаемся с горы и спрашивать не будем! Да, и маску может себе тоже засунуть...
Если горки не будет, то и столпотворения не будет. Соответственно, дистанцию можно будет соблюдать и масок не одевать.
Кто-нибудь объясните этому, что над нами 100км атмосферы. За каким хреном маска нужна на улице?
17:28, росгвардейцы поймают и оштрафуют.
Вот в жизнь не поверю, что в нашем крае нет умных порядочных и адекватных людей.
Амик, а почему вы не рассказываете как вчера прошло шествие анти-ковидникофф...? Или вам сверху запретили?))