Слухи о готовящемся разводе известной российской поп-исполнительницы Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым получили свое подтверждение – певица подала соответствующее заявление в мировой суд на юго-востоке Москвы, сообщает Mash.
По информации издания, певица намерена оставить себе трехлетнюю дочь, а в дальнейшем – поделить имущество, включающее в себя дом и несколько квартир.
При этом артистка не возражает, чтобы Исхаков мог участвовать в воспитании дочери.
Ранее СМИ писали о том, что у Гагариной и Исхакова назрел конфликт, который они могут разрешить с помощью развода. Информацию об этом ни исполнительница, ни ее супруг не комментировали.
В августе amic.ru писал, что Полина Гагарина попала в черный список должников. Она задолжала 55 тысяч за коммунальные услуги и 30 тысяч налоговой. Суд постановил передать дело по взысканию задолженности судебным приставам.
Комментарии
В разводе всегда виновата баба! Иначе соотношение заявлений на развод от было бы 50/50 , а так, вложили гранату (права на ребенка, на половину имущества, содержание) в лапу и фиг знает , что она в будущем сделает!
30.11.2020 16:02
гость
Трудно не согласиться.
Даешь нашего Аборигена ей в мужья! И ей вечерние урбанистические нескучные разговоры и нам передышка!
Она не виновата.... она заинтересована) ей выгодно. Это такой нехитрый метод дохода)
Разве она плохо зарабатывает? Уверены что меньше его?
О, лохи набежали)))
Юрия Гагарина знаю. Эту исполнительницу поп не знаю.
30.11.2020 16:02
гость
Прав на ребенка у женщины нет. Суд просто встает на сторону женщины. По идее тогда это надо прописать в законе. Но по сути это будет означать что у женщин больше прав чем у мужчин и тогда они не смогут плакаться что они беззащитные побиваемые унижаемые создания