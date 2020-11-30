Слухи о готовящемся разводе известной российской поп-исполнительницы Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым получили свое подтверждение – певица подала соответствующее заявление в мировой суд на юго-востоке Москвы, сообщает Mash.

По информации издания, певица намерена оставить себе трехлетнюю дочь, а в дальнейшем – поделить имущество, включающее в себя дом и несколько квартир.

При этом артистка не возражает, чтобы Исхаков мог участвовать в воспитании дочери.

Ранее СМИ писали о том, что у Гагариной и Исхакова назрел конфликт, который они могут разрешить с помощью развода. Информацию об этом ни исполнительница, ни ее супруг не комментировали.

В августе amic.ru писал, что Полина Гагарина попала в черный список должников. Она задолжала 55 тысяч за коммунальные услуги и 30 тысяч налоговой. Суд постановил передать дело по взысканию задолженности судебным приставам.