Почти 100 тысяч детей от трех до семи лет получают выплаты в Алтайском крае

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о том, что на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет выделено 4,9 млрд рублей. По ее словам, выплаты получают более 80 тысяч алтайских семей.

"Выплата в размере 5101,5 рубля предоставляется на каждого ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает размер прожиточного минимума. Эта величина установлена в Алтайском крае за II квартал предшествующего года и составляет 10 194 рубля на каждого члена семьи", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Порядок и условия для начисления ежемесячных выплат определены губернаторским указом.