Эффективный подход. Как изменится строительство и ремонт алтайских дорог в 2021 году

В Барнаульском дорожно-строительном управлении № 4 подвели первые итоги оптимизации. Полгода назад предприятие стало участником национального проекта "Повышение производительности труда". Основная деятельность ДСУ № 4 – строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, а также строительство и ремонт мостов. В ноябре 2020 года завершился первый этап, где эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) работали над оптимизацией производственных процессов одного потока – эталонного участка.

Слабое сделать сильным

ДСУ № 4 стало единственной дорожной организацией Алтайского края, которая прошла обучение от Федерального центра компетенций. Первый этап нацпроекта включает реализацию пилотного потока и обучение команды проекта.



"Поначалу была мысль, что на нашем производстве будет тяжело проводить изменения в силу сезонных особенностей работ. Но все же решили попробовать стать участниками нацпроекта. Привлекало несколько критериев. Во-первых, подобная консалтинговая помощь на рынке стоит довольно дорого, а в данном случае финансовые издержки брало на себя государство. Во-вторых, участие в нацпроекте подразумевает меры экономической поддержки, которые в дальнейшем, возможно, мы привлечем. Сегодня могу с уверенностью сказать: на данном этапе наши ожидания полностью оправдались", – рассказал директор Барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин.

В рамках национального проекта эксперты определили рабочую группу и пилотный поток – тот производственный процесс, который требовал улучшения. Им стал участок выпуска и укладки асфальтобетона. Совместно со специалистами ФЦК процесс был детально изучен, после чего рабочая группа разработала меры по его улучшению, чтобы сделать более производительным.

"Участок производства и укладки асфальта – основной по строительству автодорог, с наибольшей сметной стоимостью работ. Проблемы заключались в нестабильной работе участка и наличию простоев. Поэтому основным направлением оптимизации потока стало увеличение часовой производительности АБЗ. За полгода удалось снизить время протекания процессов на 33% – с 15 до 10 дней, а выработку увеличить на 17% – с 600 до 800 тонн в сутки. Кроме того, на 20% снижены расходы по незавершенному производству – с 100 до 80 млн рублей. За счет оптимальной организации рабочих мест снижено время простоев потока: АБЗ – на 10%, асфальтоукладчика – также на 10%", – пояснил директор ДСУ № 4 Николай Данилин.

Этого удалось добиться при помощи набора универсальных инструментов. В первую очередь, выстроив карту потока, эксперты зафиксировали текущие показатели, выявили критичное оборудование и устранили помехи. Так называемым узким местом стал асфальтобетонный завод, который имеет ограничение по производительности.

"Мы акцентировали внимание на том, чтобы почасовая производительность вышла на заданный уровень. Для этого провели на АБЗ производственный анализ – каждый час фиксировали проблемы и причины в общую базу, потом рассматривали, что мешает достигать желаемой производительности", – рассказал старший руководитель проекта Алексей Акулич.

Кроме того, в рамках нацпроекта навели порядок в мастерской АБЗ. Изначально акцент ставили на ремонтных мастерских, но по ряду причин планы пришлось изменить. Теперь отработанный алгоритм можно применять на ремонтных участках. По расчетам экспертов, он должен показать большую результативность.

Также на предприятии разработали матрицу компетенций – набор навыков и умений, закрепленных за определенным персоналом в потоке. Были созданы стандарты для водителей и операторов асфальтоукладчиков. ДСУ № 4 привлекает большой объем наемного транспорта, в связи с чем возникает ряд проблем – от маршрутизации до рутинных типичных ошибок работников.

"Мы оценили загрузку персонала и определили потенциал – по объему работ достаточно трех человек при действующих пяти. После этого ввели улучшения, которые позволили этого достичь: увеличено количество раций в звене, проведен монтаж мобильного балкá для хранения оснастки и охраны, установлен светофор на асфальтоукладчике для водителя, а также трекеры для АБЗ, чтобы его сотрудники видели местонахождение машины и не останавливали завод, если в этом нет необходимости", – поясняет Алексей Акулич.

Воссоздать по эталону

К финалу первого этапа оптимизации не только улучшены ключевые показатели, но и разработана эталонная схема (устранены слабые места, создана матрица компетенций сотрудников в потоке, на рабочих местах размещены стандарты выполнения операций). Кроме того, сформирован план на 2021 год по обучению и повышению навыков сотрудников.

После обучения персонала и создания так называемого проектного офиса, предприятию предстоит тиражировать полученный опыт на другие участки производства. Согласно нацпроекту, предприятия-участники должны обеспечить рост производительности труда на 10% по итогам первого года, 15% – по итогам второго года и 30% роста – в заключительный, третий год участия в нацпроекте.

"За полгода нам удалось достичь нужных показателей. В ближайшие 2,5 года предстоит работа в самостоятельном режиме. Перед нашей командой стоит задача на основе одного процесса улучшить все процессы на предприятии по порядку и в последующие три года выйти на целевые показатели: на 30% увеличить выработку на одного человека, то есть повысить производительность каждого работника", – подчеркивает Николай Данилин.

Рабочая группа уже готова ввести улучшения на участке механизации, чтобы увеличить эффективность грузового транспорта до конца года. Новый год в компании начнется с оптимизации процессов по формированию складских запасов, поскольку на них приходится большая доля в затратах предприятия. Во второй половине 2021 года предстоит повышение эффективности диспетчерской службы, чтобы сократить время обработки заявок.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – это оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.