Спецслужбы задержали двух участников нападения на военнослужащих в 1999 году

Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в нападении на военнослужащих у станицы Червленная в 1999 году. Задержанных доставили в Следственный комитет.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России, при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов – участники боестолкновения в составе бандформирований Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная в 1999 году", – рассказали в ФСБ.

Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжается, пишет ТАСС.