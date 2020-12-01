Смог и туман. О погоде в Алтайском крае 1 декабря

В Алтайском крае на смену холодной ночи придет прохладный день во вторник, 1 декабря, следует из прогноза регионального ЦГМС.

В первый день зимы ожидается от -8°C до -13°C, а вот предстоящей ночью будет существенно холоднее – от -15°C до -20°C (местами – до -25°C). Ветер северный, 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Кроме того, отсутствие ветра способствует накоплению вредных примесей в воздухе, что выразится в том числе и в смоге. Будет и туман, утверждают синоптики.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -8°C до -10°C, ночью – от -18°C до -20°C. Осадков не ожидается.

В последующие дни будет немного холоднее. Минимальная ночная температура в середине недели составит -27°C, а дневная -16°C.