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Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл снялись голыми для журнала

, ИА "Амител"
На интимных фото звезды предстали во всей красе
Наталья Водянова / Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова / Фото: instagram.com/natasupernova

Основатель фонда "Обнаженные сердца", 38-летняя модель Наталья Водянова впервые за долгое время приняла участие в пикантной фотосессии для журнала.

Компанию ей составили такие звезды как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Дарья Вербова. Красавицы предстали на снимках полностью голыми с поднятыми вверх руками.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Первые трое – сыновья Лукас (родился 22 декабря 2001 года), Виктор (13 сентября 2007-го) и дочь Нева (24 мая 2006 года) – от британского аристократа Джастина Тревора Беркли, с которым модель развелась в 2011 году после 10 лет брака.

Родившийся у нее 2 мая 2014-го Максим – сын Антуана Арно. Пятым ее ребенком – и вторым совместным с французом – стал Роман. Он появился на свет 4 июня 2016 года. Водянова ушла из модельного бизнеса после рождения третьего ребенка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.12.2020 08:17
Фанат

Наоми чоткая!

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