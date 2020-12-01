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Ученые предрекли необратимую климатическую катастрофу

, ИА "Амител"
Исследователи считают, что первой пострадает экосистема Центральной Азии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Группа ученых из Китая, США, Южной Кореи и Японии проанализировали изменения климата за последние 260 лет и пришли к неутешительным выводам, сообщает журнал Science.

Засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню, и эти изменения необратимы, уверены ученые.

Сухая почва не может охлаждать воздух, что делает жаркие периоды более продолжительными. Первой достигнет точки невозврата Центральная Азия, уверены исследователи.

Это приведет к разрушительным переменам в экосистеме и вымиранию некоторых видов животных, следует из прогноза климатологов.

Ранее amic.ru писал, что специалисты Всемирной метеорологической станции опубликовали прогноз по изменениям климата на ближайшие пять лет.

Эксперты отмечают, что за это время среднегодовая температура может превысить отметку в 1,5 градуса. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

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