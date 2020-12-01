Ученый назвал три вещества для поддержания иммунитета

Поддерживать активный и крепкий иммунитет наиболее эффективно помогают три вещества – витамин С, витамин D, цинк, рассказала Кристина Паласиос, ученый из США, специализирующийся в области здорового питания. Об этом пишет "МедикФорум".



По ее словам, одним из лучших веществ для активации иммунитета витамин С. Чтобы обеспечивать им организм, необходимо употреблять в пищу апельсины, грейпфруты, помидоры и клюкву.

"Витамин С необходим для выработки лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями", — уточнила Паласиос.

Кроме того, она посоветовала использовать добавки с витамином D3, предварительно проконсультировавшись м врачом.

"Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей", — констатировала специалист.

Вошел в список лучших веществ, способствующих активному иммунитету, и цинк. Высокий уровень этого минерала в организме способен подавлять процессы воспроизводства вирусов, обеспечивающих их быстрое распространение. Таким образом вещество может воздействовать на полиовирус и даже коронавирус, утверждает Паласиос. А еще цинк оказывает большое влияние на развитие клеток, определяющих функционирование иммунной системы.

Ранее amic.ru писал, что врач-диетолог Светлана Фус для укрепления иммунитета и здоровья в целом посоветовала есть пищу, богатую белком, который в большом количестве содержится в курином филе.