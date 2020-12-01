О диабете второго типа могут свидетельствовать желтые ногти, рассказал врач Элизабет Салада. Ее слова приводит Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что диабетики более склонны к заражению грибковой инфекцией под названием онихомикоз. Из-за нее ногти на ногах становятся желтоватыми и более ломкими.

Однако отклонения в текстуре и цвете ногтей могут свидетельствовать и о многих других серьезных заболеваниях, предостерегает специалист.

Ранее ученые назвали идеальный для диабетиков способ похудения. По словам специалистов, переход на жидкую пищу помогает людям с повышенным уровнем сахара сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой.