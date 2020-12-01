Житель Алтайского края украл 80 тысяч рублей в кузбасском реабилитационном центре

Житель Алтайского края приехал лечиться в один из реабилитационных центров Новокузнецка от алкогольной зависимости и украл деньги. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Как установили следователи, мужчина прибыл в учреждение в июне 2020 года. Постоялец жил и работал в центре в течение нескольких месяцев. Однажды он зашел в комнату и увидел открытый сейф. Мужчина взял оттуда 80 тысяч рублей, после чего скрылся.

Деньги житель Алтайского края потратил на покупку двух телефонов, алкоголь и закуску. Вскоре подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее amic.ru сообщал о жительнице Барнаула, которая взяла в банкомате забытые другим человеком 5,2 тыс. рублей. На женщину завели уголовное дело по статье "Кража".