Новый спорткомплекс для Финансового университета построят в Барнауле

Омский филиал Госэкспертизы России рассмотрел документацию на строительство спорткомплекса для барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Четырехэтажное здание появится на проспекте Ленина, 121.

Общая площадь комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном составит 4830,1 квадратного метра.

На первом этаже здания будет расположен бассейн, спортивный зал с тренажерной зоной, помещение охраны, буфет и медицинский блок. На втором этаже – конференц-зал и зал для игровых видов спорта. Еще на двух этажах разместят административные и хозяйственные помещения.

На территории будет обустроена парковка, пишет "Российский строительный комплекс".