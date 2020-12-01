Пенсионные выплаты за январь досрочно дадут тем россиянам, которые получают пособие с помощью "Почты России" с 1-го по 3-е число месяца. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью – за весь январь", – сказала она в интервью "Парламентской газете".
Отмечается, что после новогодних праздников почтовые отделения вернутся к обычному режиму работы 4 января.
Ранее amic.ru сообщал, что с 1 декабря россиян начали уведомлять об их праве на меры соцподдержки. Как отмечалось, информирование будет проходить в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Комментарии
Блин, пишите заголовки по-человечески! Например, к"то получит пенсию за январь в декабре". Мне бабушки уже все уши прожужжали про особую пенсию, требуют что бы я выяснил что к чему. Не опускайтесь ниже уровня желтой прессы.
Уважаемая редакция, уточните, пожалуйста, информацию про декабрьские выплаты, указанные в этой статье по ссылке. Особенно про выплаты тем, у кого стаж больше 30 лет. Правда это или нет? Спасибо!
https://www.mk.ru/economics/2020/11/27/obyavleny-vesomye-nadbavki-pensioneram-k-novomu-godu.html