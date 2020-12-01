Пенсионные выплаты за январь досрочно дадут тем россиянам, которые получают пособие с помощью "Почты России" с 1-го по 3-е число месяца. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью – за весь январь", – сказала она в интервью "Парламентской газете".

Отмечается, что после новогодних праздников почтовые отделения вернутся к обычному режиму работы 4 января.

Ранее amic.ru сообщал, что с 1 декабря россиян начали уведомлять об их праве на меры соцподдержки. Как отмечалось, информирование будет проходить в личном кабинете на портале "Госуслуги".