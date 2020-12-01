Восьмилетняя девочка из Волгоградской области умерла от бешенства

Восьмилетняя девочка, которая заразилась бешенством после укуса собаки, умерла в волгоградской больнице. Животное укусило ребенка еще в августе, но родители не обратили на это внимания.

В региональном Минздраве отметили, что изначально клинических симптомов болезни у девочки не было, и только в ноябре она пожаловалась на боль в ноге. Сначала ребенка увезли в районную больницу, а потом перенаправили в детскую областную инфекционку.

"Сразу при поступлении девочка оказалась в реанимации. Несмотря на усилия медиков, она сегодня умерла", – рассказали в Минздраве.

Специалисты отметили, что если бы ребенку сразу ввели необходимые препараты – летального исхода можно было бы избежать, пишет РИА Новости.