Адвокат экс-главы "Барнаулкапстроя" намерен обжаловать приговор

Защита бывшего главы АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова намерена оспорить решение суда, согласно которому его приговорили к четырем годам колонии и штрафу 15 млн рублей за крупную взятку. Адвокат Евгений Мякиньков собирается настаивать на условном сроке, но речи об уменьшении штрафа не идет.

В беседе с ИА "Банкфакс" юрист пояснил, что будет опираться на то, что Канаков действовал по указаниям профильного чиновника Сергея Демина, который был его начальником. Адвокат также рассказал, что его подопечный заключил досудебное соглашение.

Обвинение, в свою очередь, планирует ужесточить наказание с помощью дополнительного взыскания в размере 3,6 млн рублей. По словам прокурора Романа Бурыкина, следствие установило, что именно такую сумму Канаков получил в виде взятки. Отмечается, что гособвинитель подал апелляцию 26 ноября, и ее уже приняли к рассмотрению.

Ранее СК завел уголовное дело в отношении гендиректора подконтрольного мэрии АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова из-за обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года он получил от директора одной из барнаульских фирм порядка трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

Кроме того, к судебному процессу привлекли и замглавы мэрии Барнаула Сергея Демина по подозрению в получении крупной взятки за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой".