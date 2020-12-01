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Ни тестов, ни самоизоляции. Сотрудница барнаульской больницы пожаловалась на медучреждение

, ИА "Амител"
По словам женщины, после закрытия ковидного госпиталя на базе горбольницы сотрудникам сказали просто расходиться по своим местам
Горбольница № 3 Барнаула / Фото: 2gis.ru

Горбольница № 3 Барнаула / Фото: 2gis.ru

Сотрудница ковидного госпиталя на базе городской больницы № 3 пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус и самоизоляции после работы с зараженными COVID-19. Пост женщина опубликовала в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Наш ковидный госпиталь закрыли в связи с последними событиями. Но нас никуда не распределили, сказали расходиться по своим местам, на которых работали раньше, или увольняться! На самоизоляцию нас не направили, мазки не брали. И сейчас неизвестно, болеем мы или нет, должны выйти в обычные поликлиники и, возможно, заражать пациентов", – написала медик.

В Минздраве Алтайского крае amic.ru рассказали, что в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о соблюдении режима самоизоляции для работников ковидных госпиталей после расформирования медучреждений, поэтому подобные меры не считаются обязательными.

Что касается обследования персонала, то во время работы госпиталя ежедневно проводилась термометрия и опрос сотрудников перед началом рабочей смены.

"Если был кашель, насморк – к работе не допускали. Тестирование специалистов в госпиталях проводили регулярно – каждые семь дней, а также при каких-либо клинических проявлениях у коллег. У части медработников взяты мазки на антитела и антигены, сегодня-завтра заборы будут произведены и у остальных специалистов. В настоящий момент те результаты, которые получены – отрицательные", –  заявил главный врач горбольницы № 3 Александр Шпиготский.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в соцсетях появилось видео, на котором показано, в каком состоянии находится горбольница № 3: в палатах ободраны стены, а ремонт начат, но не доделан.

Позже Минздрав Алтайского края объяснил, что из-за дефицита мест в ковидных госпиталях больных размещали в неэксплуатируемом здании медучреждения. В ведомстве подчеркнули, что до пандемии здание не работало из-за удручающего состояния. Улучшающаяся эпидемическая ситуация в регионе позволила сокращать количество коек в ковидных госпиталях, и площадку в третьей горбольнице свернули одной из первых. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.12.2020 13:43
- гость -

Если это правда . Только иммунитет спасение.

1.12.2020 13:45
гость

Ну так идите на самоизоляцию добровольно, запретить вам не смогут. Раз так боитесь заразить кого-то. Вы когда в ковидном госпитале работали, вообще что ли никуда не выходили и ни с кем не контактировали? В ковидных работают сменами, отработали и домой на общественном транспорте едут. Тогда не боялись заразить, а теперь вдруг совесть проснулась?
Причина явно в чем- то другом. В роспотребнадзоре все верно ответили.

1.12.2020 13:51
- гость -

Причина в деньгах. В ковидном госпитале раз в 5 больше платили.

1.12.2020 14:01
- гость -

Опять наверно эта Алма.

"На этих кадрах с виду обычная палата. Подпись к видео: «Вот так в Алтайском крае лечат ковид». Серию подобных «постов» в социальных сетях опубликовала безработная жительница Барнаула. Женщина негодует: ее не устраивают условия лечения мамы, больной коронавирусом. По словам Алмы, в третьей горбольнице нет антибиотиков, аппаратов ИВЛ и квалифицированной помощи. Непроверенные факты она распространила в Instagram.
На наш вопрос, зачем девушка распространяет информацию, которую слышала с чужих слов, Алма не нашла что ответить."

Кстати маму её, вылечили.

1.12.2020 14:01
- гость -

Бардак везде и населением он поощряется, пока конкретно его это не коснётся. Поэтому в России всегда так и будет.

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