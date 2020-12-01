Ни тестов, ни самоизоляции. Сотрудница барнаульской больницы пожаловалась на медучреждение

Сотрудница ковидного госпиталя на базе городской больницы № 3 пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус и самоизоляции после работы с зараженными COVID-19. Пост женщина опубликовала в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Наш ковидный госпиталь закрыли в связи с последними событиями. Но нас никуда не распределили, сказали расходиться по своим местам, на которых работали раньше, или увольняться! На самоизоляцию нас не направили, мазки не брали. И сейчас неизвестно, болеем мы или нет, должны выйти в обычные поликлиники и, возможно, заражать пациентов", – написала медик.

В Минздраве Алтайского крае amic.ru рассказали, что в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о соблюдении режима самоизоляции для работников ковидных госпиталей после расформирования медучреждений, поэтому подобные меры не считаются обязательными.

Что касается обследования персонала, то во время работы госпиталя ежедневно проводилась термометрия и опрос сотрудников перед началом рабочей смены.

"Если был кашель, насморк – к работе не допускали. Тестирование специалистов в госпиталях проводили регулярно – каждые семь дней, а также при каких-либо клинических проявлениях у коллег. У части медработников взяты мазки на антитела и антигены, сегодня-завтра заборы будут произведены и у остальных специалистов. В настоящий момент те результаты, которые получены – отрицательные", – заявил главный врач горбольницы № 3 Александр Шпиготский.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в соцсетях появилось видео, на котором показано, в каком состоянии находится горбольница № 3: в палатах ободраны стены, а ремонт начат, но не доделан.

Позже Минздрав Алтайского края объяснил, что из-за дефицита мест в ковидных госпиталях больных размещали в неэксплуатируемом здании медучреждения. В ведомстве подчеркнули, что до пандемии здание не работало из-за удручающего состояния. Улучшающаяся эпидемическая ситуация в регионе позволила сокращать количество коек в ковидных госпиталях, и площадку в третьей горбольнице свернули одной из первых.