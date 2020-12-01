Барнаульский водитель едва не сбил ребенка, который вышел на дорогу перед машиной

Житель города в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовал видеозапись со своего регистратора. На ней видно, как школьник выходит на дорогу прямо перед машиной.

"Родители, научите детей переходить дорогу и смотреть по сторонам. Сегодня на улице Жасминной ребенок вышел на проезжую часть перед движущимся автомобилем и, судя по его неспешной походке, переходить дорогу в неположенном месте для него это нормально", – написал мужчина.

В ролике видно, что мальчик действительно не торопился увернуться от машины и, судя по всему, даже не обратил на нее внимания. Водитель успел остановиться, но в сильный гололед все могло бы закончиться иначе.