Барнаульский водитель едва не сбил ребенка, который вышел на дорогу перед машиной

Житель города в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовал видеозапись со своего регистратора. На ней видно, как школьник выходит на дорогу прямо перед машиной.
"Родители, научите детей переходить дорогу и смотреть по сторонам. Сегодня на улице Жасминной ребенок вышел на проезжую часть перед движущимся автомобилем и, судя по его неспешной походке, переходить дорогу в неположенном месте для него это нормально", – написал мужчина.
В ролике видно, что мальчик действительно не торопился увернуться от машины и, судя по всему, даже не обратил на нее внимания. Водитель успел остановиться, но в сильный гололед все могло бы закончиться иначе.
Комментарии
Видеозапись в ГАИ , родителям -штраф .
действия происходят на п. Солнечная поляна, водитель должен быть готов к появлению детей на дороге. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБРАЩАЮСЬ К ВОДИТЕЛЯМ, ЕСТЬ ХОРОШАЯ ДОРОГА ПО УЛ. СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА, НЕ ЛЕЗЬ ТЫ НА ПОСЕЛОК. СБИВ ПЕШЕХОДА, ПУСТЬ ДАЖЕ ОН БУДЕТ НЕ ПРАВ (теоритически) СИДЕТЬ ПРИДЕТЬСЯ ТЕБЕ ТАК КАК ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
PS^ А АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСИБО ЧТО ЗАБОТИТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ
14:34
гость
отсидит выйдет, а если на смерть пострадавший уже не встанет
и не ори тут капс локом, дороги общего пользования для всех
просит родителей объяснить детям
да тут кругом взрослые тащат за руку детей где не нужно, начните с них
Пешеходный переход в 15 метрах. "мальчик" устал до него идти...
1.12.2020 14:34
гость
СБИВ ПЕШЕХОДА, ПУСТЬ ДАЖЕ ОН БУДЕТ НЕ ПРАВ (теоритически) СИДЕТЬ ПРИДЕТЬСЯ ТЕБЕ
побрейся истеричка.
когда девчонка на Европе сбила ребятишек, ее не посадили. когда таксист на с. армии сбил двух девчонок его тоже не посадили.
Какие претензии здесь могут быть к водителю?