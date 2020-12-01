Алтайский край получил технический доступ к единому "ковидному" номеру 122

Все регионы России, в том числе Алтайский край, получили доступ к горячей линии по вопросам COVID-19, которая заработала по единому номеру 122. По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сейчас власти в ежедневном режиме получают обратную связь.

Чернышенко отметил, что технический доступ к номеру 122 имеют все регионы, а вот в тестовом режиме горячую линию запустили в 28 субъектах. Сейчас специалисты настраивают маршрутизацию вызовов, передает ТАСС.

О том, что в России появится единая служба по вопросам, связанным с коронавирусом, стало известно 27 ноября. По номеру 122 можно будет вызвать скорую помощь или врача на дом. В перспективе предполагается возможность оформления больничного, доставки лекарств по рецепту, получения консультации специалиста и т.д.