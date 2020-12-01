В алтайском Минздраве объяснили, почему из аптек пропали ртутные градусники

Жители Алтайского края заметили, что с аптечных витрин пропали ртутные градусники. Минздрав объяснил, что произошло.
"Еще в 2014 году Российская Федерация присоединилась к Минаматской конвенции о ртути. Ею запрещаются ртутные термометры, поскольку они считаются небезопасными. Мы с этого года должны эти градусники прекратить выпускать и продавать. Поэтому произошла переориентация на электронные термометры", – цитирует представителя краевого Минздрава "Алтайская правда".
Начальник отдела организации медицинской медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова обратила особое внимание, что в аптеках появились бесконтактные градусники.
При этом стоят они дороже (минимум в пять раз), но зато безопасны (а также, зачастую, очень неточны).
"Для лечебной сети в условия пандемии коронавируса однозначно возможно только применение бесконтактных термометров. Это предотвращает заражение. Поэтому бесконтактные термометры – это наше будущее. Надо перестать искать ртутные термометры и переходить на новое поколение", – сказала Вахлова.
Комментарии
Молодцы!!! Пояснили только тогда, когда они исчезли.
Через шесть лет только узнали, что ртутные градусники запрещены. Нужно теперь штрафы ввести тем, кто ими пользуется. У Голиковой "арбидол", у Скворцовой, похоже заводик по производству б\к термометров.
Поэтому бесконтактные термометры – это наше будущее.
ага, и будут они измерять температуру поверхности тела, а не температуру тела )))
На занятиях по метрологии за слово " градусник" ставили неуд. Правильно прибор называется термометр.
Как далеко отстала медицина в Барнауле.
Есть стеклянные градусник безртути
Два раза пытался перейти на электронные термометры - оба раза неудачно, показывают какую-то ахинею вместо температуры. Омрон и еще какой-то. Так что пользуюсь старым ртутным.
Странно... ещё лет 10 назад, когда внучка маленькая была, дочь ставила ей градусник - типа как обычный с виду, но не ртутный... окошко на нём было и значки
Точнее ртутного градусника пока ничего нет. Бесконтактные показывают все что угодно, но не температуру тела. С таким же успехом можно карандашом температуру мерить. Безопасно, но не мерит нифига.
цифровые градусники врут, поэтому надежных способов измерения температуры отныне не существует
и зачем вообще температуру мерить
Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет(с)
Про спиртовые, галлиевые градусники мы не слышали.
галлиевые градусники
сколько стоят?