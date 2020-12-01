В алтайском Минздраве объяснили, почему из аптек пропали ртутные градусники

Жители Алтайского края заметили, что с аптечных витрин пропали ртутные градусники. Минздрав объяснил, что произошло.

"Еще в 2014 году Российская Федерация присоединилась к Минаматской конвенции о ртути. Ею запрещаются ртутные термометры, поскольку они считаются небезопасными. Мы с этого года должны эти градусники прекратить выпускать и продавать. Поэтому произошла переориентация на электронные термометры", – цитирует представителя краевого Минздрава "Алтайская правда".

Начальник отдела организации медицинской медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова обратила особое внимание, что в аптеках появились бесконтактные градусники.

При этом стоят они дороже (минимум в пять раз), но зато безопасны (а также, зачастую, очень неточны).

"Для лечебной сети в условия пандемии коронавируса однозначно возможно только применение бесконтактных термометров. Это предотвращает заражение. Поэтому бесконтактные термометры – это наше будущее. Надо перестать искать ртутные термометры и переходить на новое поколение", – сказала Вахлова.