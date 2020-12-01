Чтобы сохранить осанку во время удаленной работы, совершенно необязательно покупать дорогое ортопедическое или офисное кресло. Чтобы избежать серьезных проблем со спиной, достаточно соблюдать несколько простых правил, рассказал РИА Новости невролог Павел Бранд.

По его словам, если работа за ПК сопровождается болью и другими неприятными ощущениями в спине, шейном отделе позвоночника или запястье, нужно приобрести специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры.

Бранд добавил, что монитор должен обязательно быть расположен на уровне глаз. Если работа проходит за ноутбуком, то можно купить специальную подставку или просто подложить книгу.

Кроме того, каждый час следует выделять по 5-10 минут на разминку: стряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими. Эксперт добавил, что если после выполнения рекомендаций боли не проходят, то нужно обратиться к врачу.