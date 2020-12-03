Едины и непобедимы. Как работают кластеры и какую пользу приносят Алтайскому краю

Кластер – это социальное понятие. Его образуют люди со схожими экономическими интересами. Регионы, на территории которых складываются кластеры, имеют больше шансов стать лидерами экономики. Ведь такие объединения продвигают местную продукцию в совокупности, создавая положительный образ региона. Зачастую к кластерам подключаются правительство и администрация, которые поддерживают предприятия и помогают развиваться. В Барнауле такую поддержку оказывает Алтайский центр кластерного развития. Директор центра Сергей Кореннов на радио "Эхо Москвы" рассказал, какие существуют кластеры и чем они могут быть полезны.

– Сергей, что такое Центр кластерного развития? Чем он может быть полезен предпринимателям?

– Алтайский центр кластерного развития является краевым автономным учреждением, созданным на базе Министерства экономического развития Алтайского края. С 2019 года наше учреждение входит в структуру центра "Мой бизнес". То есть на базе единого центра, Алтайского фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайский центр кластерного развития реализует национальный проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы".

В структуру центра входит три отдела: два из них непосредственно занимаются поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, третий направлен на работу уже со средним и крупным бизнесом. Первые два отдела – это Центр кластерного развития и Региональный центр инжиниринга, а тот отдел, который работает с крупными объектами – Региональный центр компетенции, – реализует проект "Производительность труда и поддержка занятости" .

– С какими итогами выходит Алтайский центр кластерного развития из непростого 2020 года?

– Пандемия, конечно, наложила отпечаток на деятельность объектов инфраструктуры и с точки зрения Центра кластерного развития, и Регионального центра инжиниринга, и Регионального центра компетенций. Но итоги есть, и в общем они положительные.

Начиная с марта, когда были объявлены первые ковидные ограничения, правительство пошло навстречу. Ранее по линиям и Регионального центра инжиниринга, и Центра кластерного развития поддержка со стороны государства осуществлялась при софинансировании от 10%. В пандемию процент софинансирования производственных предприятий был снижен до 1%.

– Давайте приведем пример. Какую услугу алтайское предприятие могло бы у вас получить на условиях софинансирования?

– Мы пытаемся оказывать комплекс услуг, то есть сразу несколько для одного предприятия. Но при этом компания должна взять на себя определенные обязательства. Раньше это были простые договоренности: нужно увеличить выручку, расширить производственную базу, поднять численный состав. Но с 2021 года это будет регламентировано.

Так, кластерным предприятиям "Малавит" и "Алькор" мы разрабатывали бизнес-план для развития. Если раньше эта услуга условно стоила 110 тысяч, то 100 тысяч – это государственные деньги и 10 тысяч – деньги предприятия. Сейчас уровень софинансирования – это всего одна тысяча.

Есть и более дорогие услуги, которые стоят, например, миллион. Но бюджет не безграничен, поэтому мы работаем в соответствии со сметой, утвержденной федеральным центром. Есть определенные лимиты, которые ограничивают финансовую поддержку. Если брать сертификацию, то на одну услугу – не более 400 тысяч. Она может быть оценена и на миллион, но тогда уровень софинансирования возрастает. Если стоит меньше 400 тысяч, то 1% платит предприятие и 99% – государство.

– Расскажите, какие кластеры существуют в Алтайском крае? Есть же туристический кластер, медицинский… А мы речь ведем об объединении производственных предприятий. Какие есть объединения и какая у них специфика?

– Да, мы работаем с объединениями производственных предприятий. Хотя и непроизводственные предприятия могут тоже входить. Это наука, общественные и правительственные организации, институты развития. Могут и торговые дома входить. Но здесь специфика – поддержка и направление именно производственных компаний. Но, в свою очередь, непроизводственные сферы тоже получают от этого взаимодействия пользу. Получается некий симбиоз.

Если говорить в целом о кластерном движении, то с 2008 года на территории Алтайского края это актуальное направление, которое и в стратегических направлениях Алтайского края отражено как одно из главных.

Самый первый кластер – биофармацевтический (Алтайбио). Все знают "Эвалар", "Две линии", "Малавит", "Алькор" – все это представители нашего самого старейшего кластера. С 2008 года реализует он свою программу, формирует позитивный образ наших компаний. Кластерное объединение направлено как раз на продвижение.

Первоначальная стезя такого объединения – презентация продукции в совокупности, под эгидой Алтайского края. Пример – выставки. Если предприятие едет на выставку одно, то оно только себя позиционирует, представляет, продвигает. Если же едет объединение, то здесь уже может продвигаться в целом Алтайский край, подключаются правительственные, административные ресурсы, на стенд к предприятиям можно привезти заинтересованного инвестора.

– Какие условия поддержки вы предлагаете участникам выставок?

– Кластер организует единую экспозицию, за которую полностью платит государство. На плечи предпринимателя ложится только доставка и транспортировка: ему нужно отправить делегацию сотрудников, подготовить буклеты, продукцию.

Есть еще другая мера поддержки – субсидирование выставочно-ярмарочных затрат. Здесь мы работаем с субъектами малого и среднего предпринимательства. Если они выставляются на экспозиции индивидуально, без чьей-либо поддержки, то в конце года могут подать документы на субсидирование. Это конкурсная процедура, нужно набрать достаточное количество баллов, чтобы получить субсидию. За членство в кластере присваивают 10 баллов из необходимых 25. Субсидию до 600 тысяч рублей можно получить.

– Какие еще есть кластеры в Алтайском крае?

– Алтайский кластер аграрного машиностроения. Это второй кластер, который был создан на территории Алтайского края. Направлен на то, чтобы продвигать те агротехнические характеристики, мероприятия, агротехнологии, которыми всегда славился наш край.

Следующий кластер – энергомашиностроения и энергоэффективных технологий (АЛТЭК). Два направления в этом кластере: одно непосредственно связано с котлостроением, второе – с энергетикой.

В каждом кластере есть о ком или о чем рассказать. Все предприятия на том или ином этапе своего становления пользовались государственной поддержкой.

Еще один – это Алтайполикомпозит (Алтайский полимерный композитный кластер). База его дислокации – это в основном город Бийск, хотя есть предприятия и из Барнаула. Вообще, Алтайбио и Алтайполикомпозит – это два стратегических кластера развития Бийска как наукограда.

Вот эти четыре кластера, которые я назвал, можно объединить в группу инновационно-территориальных кластеров. Есть еще один, который создавался под программы Минпромторга. Это Барнаульский промышленный химический кластер, который создан на базе РТИ, АТИ, АЛТЭКа.

Он немного отличается от остальных. Предыдущие четыре разбросаны по всей территории Алтайского края, а здесь предприятия должны быть рядом. Если с точки зрения территориальных кластеров можно продвигать бренд и этим продвигать свое существование, то здесь должна быть кооперационная связь продукции, тесное взаимодействие между компаниями, которые входят в кластер.

– Чем еще вы можете быть полезны предприятиям?

– Начнем с самого большого направления, которое подразумевает под собой проект "Производительность труда". Все строится на том, чтобы попытаться завести предприятие под эту производительность.

С 2019 года появился новый отдел. Он влился в нашу структуру очень органично. Предприятие может претендовать на адресную поддержку, сопровождение, повышение производительности по определенной методике, утвержденной Федеральным центром компетенций. Все это бесплатно. Специалисты Регионального центра компетенций, то есть этого отдела по повышению производительности, выходят на предприятие и вместе с рабочей группой, которая там создается, в течение шести месяцев выявляют проблемы и решают их по определенному алгоритму. А после предприятие уже само должно масштабировать полученные знания на другие потоки.

Уже 43 компании заключили соглашение и приступили к реализации адресной поддержки.

– Давайте подытожим, какие у вас есть подразделения и чем они могут быть полезны?

– По линии Центра кластерного развития мы работаем именно с предприятиями, которые входят в объединения. Услуги оказываются не столько индивидуально компании, а сколько всему объединению в лице каждой компании. Это выставки, продвижение продукции, организация бизнес-миссий. Хотя и индивидуально предприятия тоже могут пользоваться поддержкой. В этом году мы индивидуально работали в области продвижения: разрабатывали интернет-магазины, видеоролики. Это можно загрузить и демонстрировать онлайн, так сказать, бесконтактно.

По линии Регионального центра инжиниринга производственные компании по обращению могут претендовать на разработку стратегических документов, программ модернизации, инжиниринговых услуг в области сертификации, разработку проектно-конструкторской документации, бизнес-планирования, патентования продукции. Также есть программа выращивания – это комплексная услуга корпорации МСП, которая подразумевает, что для компании разрабатывают индивидуальную карту развития, и все региональные объекты инфраструктуры должны оказывать услугу в соответствии с этой картой.

По линии регионального центра компетенций – адресная поддержка. Мы выходим на предприятия и в соответствии с разработанной методикой реализуем проект производительности труда.

Центр "Мой бизнес"

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