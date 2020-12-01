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Алтайскую продукцию похвалили в эфире Первого канала

, ИА "Амител"
Льняное масло представили в программе "Жить здорово"
Фото: yuznyeprodykty.ru

Фото: yuznyeprodykty.ru

Темой очередного выпуска передачи "Жить здорово" с Еленой Малышевой стало льняное масло. В эфире представили и алтайскую продукцию.

Одним из гостей передачи стал представитель компании "ИнКомТорг" (торговая марка "Алтайский лен") Михаил Мозжелин. Он рассказал зрителям о том, как выбирать льняное масло, хранить его и использовать в готовке. 

Льняные семечки и масла холодного отжима из Алтайского края соревнуются в конкурсе "Вкусы России" за право стать лучшим региональным брендом страны. 

В ходе передачи эксперты отметили, что льняное масло снижает риск возникновения онкологических заболеваний кишечника, инфаркта и инсульта. 

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Комментарии

1.12.2020 16:24
гость

"Жить здорово" с Еленой Малышевой !!!

1.12.2020 16:25
гость

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