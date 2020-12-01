Алтайскую продукцию похвалили в эфире Первого канала

Темой очередного выпуска передачи "Жить здорово" с Еленой Малышевой стало льняное масло. В эфире представили и алтайскую продукцию.

Одним из гостей передачи стал представитель компании "ИнКомТорг" (торговая марка "Алтайский лен") Михаил Мозжелин. Он рассказал зрителям о том, как выбирать льняное масло, хранить его и использовать в готовке.

Льняные семечки и масла холодного отжима из Алтайского края соревнуются в конкурсе "Вкусы России" за право стать лучшим региональным брендом страны.

В ходе передачи эксперты отметили, что льняное масло снижает риск возникновения онкологических заболеваний кишечника, инфаркта и инсульта.