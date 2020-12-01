Более 31 млн рублей выделили на изготовление новогодних подарков для алтайских школьников. Всего планируют собрать 138 629 наборов.

Ученики получат шоколадные конфеты и батончики в коробке в форме книги, поздравление от губернатора Виктора Томенко, а также тематическую игру "Путешествие по улицам Барнаула". Стоимость одной "книги" – 224 рубля, а ее вес – 800 граммов.

"Пусть младшеклассник сам пересчитает количество лакомств от кондитерской фирмы "Алтай": их должно быть 43", – рассказали в региональном Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что подарки получат учащиеся с первого по четвертый класс общеобразовательных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в краевых государственных образовательных учреждениях, а также воспитанники центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, пишет официальный сайт Алтайского края.