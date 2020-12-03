Срочное вскрытие замков: кто поможет, когда захлопнулась дверь или пропали ключи

Потеря ключа, поломка замка и другие непредвиденные ситуации могут стать серьезным препятствием для входа в собственный дом. В таких случаях не обойтись без службы экстренного вскрытия замков service-zamkov.ru. Специалисты быстро и аккуратно откроют дверь и помогут с дальнейшим ремонтом или заменой неисправного механизма.

Как заказать услугу?

Компания "Сервис замков" работает круглосуточно, что позволяет решить проблему сразу после возникновения. Как правило, мастера приезжают на объект в течение 20 минут после оформления заявки. Вызвать специалиста можно через сайт компании или позвонив по телефону. При этом клиент может сразу же детально объяснить проблему и узнать точную цену за работу бригады.

Важно, что для получения услуги заказчик обязан подтвердить право собственности или распоряжения имуществом. Для этого нужно предоставить подтверждающий документ: технический паспорт, договор купли-продажи, нотариальную доверенность, паспорт с пропиской. В ряде случаев специалист также может опросить соседей. Если у заказчика нет возможности предоставить документы или привести свидетелей, мастера будут проводить работы по вскрытию жилплощади только в присутствии полиции.

Почему стоит выбрать "Сервис замков"?

Заказывая вскрытие замка в экстренных случаях, клиент хочет получить качественно выполненную работу в минимальные сроки. Компания "Сервис замков" предлагает услуги опытных специалистов, которые могут справиться с задачей за считанные минуты. Кроме того, клиент может рассчитывать:

на демократичные цены без скрытых платежей;

бережное отношение к двери;

решение проблем с замком любого вида;

гарантию результата даже при сложных работах.

Обратиться к профессионалу – это самое оптимальное решение, чтобы вскрыть замок без значительных повреждений и облегчить последующий ремонт. Все услуги оказывают в соответствии с законодательством РФ. Клиент может быть уверен в безопасности своего жилья, так как сотрудники гарантируют 100% конфиденциальность.

Компания также оказывает услуги по вскрытию авто, сейфов, гаражей.