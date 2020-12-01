Жительница Барнаула вместо одежды получила посылку с землей

47-летняя жительница Барнаула заказала в интернете меховые изделия и наткнулась на мошенников: в посылке женщину ждал неприятный сюрприз. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, в интернет-магазине горожанка приобрела шапку, шарф и рукавицы. Стоимость заказа составила 4500 рублей. После его оформления с женщиной связалась сотрудница площадки и уточнила размеры и адрес доставки.

"Вскоре ей на телефон пришло смс-уведомление о прибытии заказа в почтовое отделение, куда жительница краевой столицы сразу же отправилась. Открыв дома посылку, она обнаружила вместо ожидаемых изделий лишь пакет с землей", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские проводят проверку.