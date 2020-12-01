Каждый шестой россиянин не пользуется интернетом

Каждый шестой житель России (17%) не пользуется интернетом, 83% выходят в Сеть, а 70% делают это ежедневно. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, в котором участвовали 1600 совершеннолетних респондентов.

Также отмечается, что о сборе персональных данных онлайн-сервисами знают 68% россиян, а 15% ранее об этом не слышали. Более половины опрошенных (52%) интересно, с какой целью компании собирают эти сведения. При этом почти треть (29%) заявила, что им на это все равно.

В 2020 году россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций. Тогда аналитики выяснили, что в среднем жители страны проводят в онлайне 7 часов 17 минут в сутки. Это на полчаса больше, чем в среднем по планете.