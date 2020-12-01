Заведующую складом продуктов барнаульского детсада будут судить за взятку

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении заведующей складом продуктов питания детского сада. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

С января 2018-го по декабрь 2019 года женщина получила взятку в размере около 127 тысяч рублей от директора одной из фирм. За это она должна была выбрать именно эту компанию в качестве основного поставщика товаров для нужд учреждения и заключить с ней договоры.

Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело по статье ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом) направили в суд на рассмотрение.