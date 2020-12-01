Двое человек погибли при наезде наезде на пешеходов в немецком Трире

В результате наезда на пешеходов в немецком Трире, по предварительным данным, погибли двое человек, еще несколько пострадали. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила полиция города в Twitter.

Отмечается, что правоохранители задержали водителя автомобиля. Им оказался 51-летний мужчина. Местных жителей попросили избегать место происшествия. Ведется расследование.

Бургомистр Вольфрам Лайбе уточнил, что автомобилист на черном Range Rover наехал на людей со скоростью 70 километров в час. Он находился в состоянии амока — приступе ярости. Бургомистр добавил, что пострадало около 15 человек, передает РИА Новости.