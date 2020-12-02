Преждевременное старение назвали последствием коронавируса

Одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции можно считать преждевременное старение, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы – уже в 40", – констатировала Баранова.

Ранее amic.ru писал, что любая вакцина против коронавируса может вызвать временные побочные эффекты, не представляющие опасности для здоровья и жизни.

В частности, специалисты установили, что для формирования полноценного иммунитета от COVID-19 необходимо ввести две дозы препарата с интервалом примерно в один месяц. При этом каждая инъекция может вызвать неприятные явления – боль в месте укола, усталость, мышечные и суставные боли.