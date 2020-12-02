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Россия презентует вакцину "Спутник V" в ООН

, ИА "Амител"
Препарат предложили для добровольной вакцинации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко презентует вакцину от коронавируса "Спутник V" в ООН. По словам пресс-секретаря постпредства России при Организации Федора Стрижовского, мероприятие пройдет в онлайн-формате. 

"В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН "Спутник V: вакцина от COVID-19" при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", – цитирует его ТАСС.

В сентябре Владимир Путин во время своего выступления на Генассамблее предложил российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Ранее amic.ru писал о том, что Россия поставит 10 млн доз вакцины в Венесуэлу. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.12.2020 10:51
- гость -

А в Алтайский край 42 сначала, и около 2тысяч потом. Транспортировать сложно. А в венесуэлу нормально

2.12.2020 11:20
- гость -

Зато Венесуэла не поливает грязью, как местные комментаторы. У нас же у многих мнение: если свое, то заведомо плохое

2.12.2020 11:28
- гость -

2.12.2020 10:51
- гость -

В другие страны пока поставляются только тестовые партии. Например в Венгрию отправили всего 20 доз.

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