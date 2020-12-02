Россия презентует вакцину "Спутник V" в ООН

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко презентует вакцину от коронавируса "Спутник V" в ООН. По словам пресс-секретаря постпредства России при Организации Федора Стрижовского, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

"В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН "Спутник V: вакцина от COVID-19" при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", – цитирует его ТАСС.

В сентябре Владимир Путин во время своего выступления на Генассамблее предложил российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Ранее amic.ru писал о том, что Россия поставит 10 млн доз вакцины в Венесуэлу. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро.