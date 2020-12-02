В декабре жителей Алтайского края ожидает холодная погода, характерная для этого времени года, сообщает Росгидромет.
Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы.
Среднесуточная температура в декабре в Барнауле составляет -13,9 градуса. Для сравнения: в ноябре этот показатель находился на отметке -6,8 градуса.
Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". По его словам, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.
Комментарии
В современных реалиях "Росгидромет" это орудие для разгона митингующих
обещали ноябрь с осадками выше нормы, собственно ХДЕ???
Заголовок - огонь. Всегда то выше нуля среднесуточная в декабре у нас была,а тут смотри чё, похолодает.
обещать не значит выполнять
как с них за обещания спрашивать?
а никак, отлично устроились, наври что хочешь и ничего не будет
Ребята загуглите что такое прогноз и будет вам счастье)))
Нормально , к новому году -30 будет