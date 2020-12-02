Воспитанница алтайского футбола помогла сборной России выиграть у Турции

Заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2022 состоялся 1 декабря в турецком Манавгате и завершился победой россиянок с результатом 2:1. Защитница российской сборной Анна Беломытцева открыла счет на 29-й минуте. После подачи с фланга воспитанница школы Смертина сумела протолкнуть мяч в ворота турчанок, находясь в большом скоплении игроков обеих команд. Для Беломытцевой это второй гол в составе сборной страны. В конце первого тайма Марина Федорова удвоила преимущество россиянок – 2:0. В перерыве турецкие тренеры провели ряд замен, и вскоре Дерья Архан отыграла один мяч. Но на большее турецких футболисток не хватило. В итоге 2:1 – победа российских девушек.

Россиянки заняли второе место в отборочном цикле. За весь турнир национальная сборная дважды проиграла безоговорочному лидеру – нидерландским футболисткам. В остальных поединках россиянки добились восьми побед. Российские девушки теперь поборются за путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи. Евро-2022 состоится в Англии.

Беломытцева начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" 24-летняя защитница стала двукратной чемпионкой России. Перед началом прошлого сезона Беломытцева перешла в московский "Локомотив". В составе "железнодорожниц" она стала серебряным призером чемпионата России. Также на ее счету 36 матчей и два гола за женскую сборную России.