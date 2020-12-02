В СКР опровергли данные о проверке Алексея Навального на экстремизм

Официальный представить СКР Светлана Петренко опровергла сведения СМИ о том, что ведомство инициировало проверку слов оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.

"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, – цитирует Петренко "Свободная Пресса". – Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства".

Представитель Следственного комитета призвала СМИ проверять информацию и публиковать сообщения из официальных источников.

Ранее amic.ru писал, что в высказываниях Навального во время выступления на радио "Эхо Москвы" заподозрили призывы к насильственному свержению конституционного строя в России.