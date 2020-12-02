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Новости

В СКР опровергли данные о проверке Алексея Навального на экстремизм

, ИА "Амител"
Представитель ведомства призвала СМИ публиковать только проверенную информацию
Фото: instagram.com/navalny

Фото: instagram.com/navalny

Официальный представить СКР Светлана Петренко опровергла сведения СМИ о том, что ведомство инициировало проверку слов оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.

"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, – цитирует Петренко "Свободная Пресса". – Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства".

Представитель Следственного комитета призвала СМИ проверять информацию и публиковать сообщения из официальных источников.

Ранее amic.ru писал, что в высказываниях Навального во время выступления на радио "Эхо Москвы" заподозрили призывы к насильственному свержению конституционного строя в России.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.12.2020 10:50
АБОРИГЕН

О чём и была речь. Холуи не знают в какую дуду дуть. Бедняги.

2.12.2020 11:16
- гость -

Бедненький анальный, как только не привлекает к себе внимание... и яйца, и зелёнка, и новичок, теперь утки по СМИ рассылает, а всем наплевать))
Может поменять стратегию и делом настоящим заняться??)))

2.12.2020 11:24
- гость -

2.12.2020 10:50
АБОРИГЕН

О чём и была речь. Холуи не знают в какую дуду дуть. Бедняги.

Можете спать спокойно, ваш любимец вне подозрения. ФСБ своих не сдаёт.

2.12.2020 11:25
- гость -

делом настоящим заняться?

Займется, не переживайте. Найдется кому профинансировать, не пропадет, и не задыхается там , никакого тебе режима " черного неба", жена-то рада, свершилась мечта о благополучной европейской жизни

2.12.2020 11:44
АБОРИГЕН

2.12.2020 11:16
- гость -
Ооо дядя, да ты я смотрю вообще не аллё.

2.12.2020 11:24
- гость -
О, а вот и нодовские портянки на дежурство заступили. Лучше Альцгеймера своего профилактируй, пользы больше будет.

2.12.2020 11:54
- гость -

Если бы это был не слив а фейк - то почему не возбуждаются и не наказывают СМИ?! А по сути - Путин и компания панически боятся не только имени Навального, но и его возвращения в Россию! Поэтому и местная шпана резвится, пытаясь унизить Навального и поглубже лизнуть воров и жуликов, грабящих россиян!

2.12.2020 12:02
almas

СМИ решили снять урожай комментариев, запустив по новой сообщение о Навальном…

2.12.2020 12:06
АБОРИГЕН

2.12.2020 12:02
almas
С каких пор амик стал СМИ?

2.12.2020 12:08
- гость -

2.12.2020 12:06
АБОРИГЕН
---------------------

Шары разуй, лапоть.

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2.12.2020 12:24
- гость -

2.12.2020 11:54
- гость -
Если бы это был не слив а фейк - то почему не возбуждаются и не наказывают СМИ?! А по сути - Путин и компания панически боятся не только имени Навального, но и его возвращения в Россию! Поэтому и местная шпана резвится, пытаясь унизить Навального и поглубже лизнуть воров и жуликов, грабящих россиян!

Денег лучше пошли лёшику голодует фюрер в Германии

Вернётся, вернётся, жди. Удавят скорее всего лёшика там и опять русские виноваты будут.

2.12.2020 12:48
- гость -

Навальный представляет большую угрозу для монополии группировки, захватившей власть в стране. Его система Умного Голосования позволяет народу провести в Госдуму реальных народных избранников, которые не станут голосовать по указке "Единой России". Следовательно, представители и саттелиты Ед.России будут прилагать все усилия для нейтрализации Навального.

2.12.2020 13:34
АБОРИГЕН

2.12.2020 12:08
- гость -
И что? Северная Корея тоже "народно-демократическая", а Россия "федерация", эта писанина разве имеет отношение к реальному положению дел, лапоть ты разутый?

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