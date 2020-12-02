В СКР опровергли данные о проверке Алексея Навального на экстремизм

Официальный представить СКР Светлана Петренко опровергла сведения СМИ о том, что ведомство инициировало проверку слов оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.
"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, – цитирует Петренко "Свободная Пресса". – Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства".
Представитель Следственного комитета призвала СМИ проверять информацию и публиковать сообщения из официальных источников.
Ранее amic.ru писал, что в высказываниях Навального во время выступления на радио "Эхо Москвы" заподозрили призывы к насильственному свержению конституционного строя в России.
Комментарии
О чём и была речь. Холуи не знают в какую дуду дуть. Бедняги.
Бедненький анальный, как только не привлекает к себе внимание... и яйца, и зелёнка, и новичок, теперь утки по СМИ рассылает, а всем наплевать))
Может поменять стратегию и делом настоящим заняться??)))
2.12.2020 10:50
АБОРИГЕН
О чём и была речь. Холуи не знают в какую дуду дуть. Бедняги.
Можете спать спокойно, ваш любимец вне подозрения. ФСБ своих не сдаёт.
делом настоящим заняться?
Займется, не переживайте. Найдется кому профинансировать, не пропадет, и не задыхается там , никакого тебе режима " черного неба", жена-то рада, свершилась мечта о благополучной европейской жизни
2.12.2020 11:16
- гость -
Ооо дядя, да ты я смотрю вообще не аллё.
2.12.2020 11:24
- гость -
О, а вот и нодовские портянки на дежурство заступили. Лучше Альцгеймера своего профилактируй, пользы больше будет.
Если бы это был не слив а фейк - то почему не возбуждаются и не наказывают СМИ?! А по сути - Путин и компания панически боятся не только имени Навального, но и его возвращения в Россию! Поэтому и местная шпана резвится, пытаясь унизить Навального и поглубже лизнуть воров и жуликов, грабящих россиян!
СМИ решили снять урожай комментариев, запустив по новой сообщение о Навальном…
2.12.2020 12:02
almas
С каких пор амик стал СМИ?
2.12.2020 12:06
АБОРИГЕН
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Шары разуй, лапоть.
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2.12.2020 11:54
- гость -
Если бы это был не слив а фейк - то почему не возбуждаются и не наказывают СМИ?! А по сути - Путин и компания панически боятся не только имени Навального, но и его возвращения в Россию! Поэтому и местная шпана резвится, пытаясь унизить Навального и поглубже лизнуть воров и жуликов, грабящих россиян!
Денег лучше пошли лёшику голодует фюрер в Германии
Вернётся, вернётся, жди. Удавят скорее всего лёшика там и опять русские виноваты будут.
Навальный представляет большую угрозу для монополии группировки, захватившей власть в стране. Его система Умного Голосования позволяет народу провести в Госдуму реальных народных избранников, которые не станут голосовать по указке "Единой России". Следовательно, представители и саттелиты Ед.России будут прилагать все усилия для нейтрализации Навального.
2.12.2020 12:08
- гость -
И что? Северная Корея тоже "народно-демократическая", а Россия "федерация", эта писанина разве имеет отношение к реальному положению дел, лапоть ты разутый?